Şehir hatlarında bir ilk: Beş kadın gemici işbaşı yaptı

Yaşları 19-23 arasında değişen, lise ve üniversitede denizcilik eğitimi almış beş genç kadın gemicinin hedefi,gemilerde kaptan olmak.

Her geçen gün daha fazla kadın istihdam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir ilk daha gerçekleşti. İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, beş kadın gemiciyi bünyesine kattı.

LİYAKAT ESASLI İŞE ALIM YAPILDI

Kadın gemiciler işe alınırken, denizcilik meslek lisesi mezunu, stajlarını tamamlamış ve deniz deneyimine sahip olmaları şartları arandı. Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe karşı hevesleri, kurum kültürüne uyumlu olmaları gibi kriterler de belirleyici oldu. Kadın gemiciler şimdilik, 08.00-17.00 arasında gemilerde hizmet veriyorlar. Vapurlardaki yaşam alanları da düzenlendikten sonra diğer denizciler gibi 24 saat gemilerde çalışabilecekler.

CİNSİYET FAKTÖRÜ İŞE ALIMDA BELİRLEYİCİ OLMAYACAK

Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardıklarını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. İşin istekle ve severek yapılması halinde, kadın-erkek ayrımı olmaması gerektiğini düşünüyorum.Başarıda ve işin kalitesinde, işin severek ve istekle yapılması fark yaratıyor” dedi.

Şirketin ilk kadın Genel Müdürü olan Dedetaş, şunları söyledi:

“En güzeli‘Kadın gemici olmaz’ algısını kırmamız oldu. Kadın gemicilerimizin işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum.İş başvurusunda yeterli ehliyet ve liyakat halinde, kadınlığın herhangi bir engel teşkil etmeyeceği müjdesini veriyorum. Kadınlar gönül rahatlığıyla başvurabilirler.”

HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEDİLER

Gemicilerden Özge Alp 23 yaşında. Bir süre yat sektöründe çalıştıktan sonra kariyer.ibb’ye başvurdu. Alp, “Başvurumdan iki hafta sonra mülakata çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Deniz benim için çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf yapıyorum, dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola çıkamaz’ dendi, vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koştum ve şimdi Şehir Hatları’nın gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak” dedi.

Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken stajını Şehir Hatları vapurlarında yapmış. Adıgüzel, “Staj benim için büyük avantaj ve deneyimdi. Hep kendimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Şu anda da çok mutlu ve gururluyum. Gemide hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, aynı görevleri yerine getiriyoruz. Sadece halat atıp, almıyoruz. İhtiyaca göre, kaptan köşkünde de geminin bakım ve tutumlarında da görev alıyoruz” diye konuştu.

Aynur Avcı 21 yaşında. Avcı da lise stajını Şehir Hatları vapurlarında yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış. Çocukluğundan beri deniz aşığı olduğunu anlatan Avcı, “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyordu. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. Ancak kadın olduğum için CV’me bile bakmıyorlardı. ‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz’ deniyordu. kariyer.ibb’ye başvurarak, hayalime bir adım daha yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu.Görev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum.Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar bile oluyor” dedi.

EN GENCİ 19 YAŞINDA

İmran Bayar 21 yaşında. Gemide şimdiye kadar cinsiyetçi herhangi bir davranışla karşılaşmadığını anlatan Bayar, “Bizi gören yolcuların da ilk tepkisi çok güzel, bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. Gözler hepimizin üstünde. ‘Yapabilecekler mi acaba?’ diye bakanlar da oluyor. Ama yapıyoruz ve gurur duyuyoruz” dedi.

Dilara Çapa ise gemici kadınların en genci, henüz 19 yaşında. Şehir Hatları’nın kadın gemici alacağını bilmeden iş başvurusunda bulunduğunu belirten Çapa, “Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok. Hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamızın yolcularımızın çok hoşuna gittiğini gözlüyorum. Kim bilir belki yine biz Şehir Hatlarının ilk kadın kaptanları da oluruz” dedi.