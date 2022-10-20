Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." paylaşımında bulundu.