Sefa Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı

Kocaeli'de, 1989 yılında İzmit Belediye başkanı olan, 1994 ve 1999 yıldan ise İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan, 1989 ile 2002 yılları arası Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve son olarak 2002 ile 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olan Sefa Sirmen'in devasa çiftliği icra yolu ile satıldı.

ARAZİYLE BİRLİKTE VİLLA’DA SATILDI

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmit Belediye Başkanlığına aday gösterilen ve seçimi kaybeden CHP’nin önemli isimlerinden biri olan Sefa Sirmen'in, Gölcük'ün Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 29 dönüm araziye sahip, 352 metrekare iç ve 61 metrekare teras alanına sahip 5 artı 1 villa tipi evi icradan satıldı.

10 MİLYON İSTENMİŞTİ

Halkbank Gayrimenkul tarafından satışa çıkarılan çiftlik için İhalede başlangıç bedeli 10 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken 315 bin TL de teminat istenmişti. Ultra lüks özelliklere sahip villa ile geniş araziyi henüz kimin aldığı bilinmiyor.

"5 MİLYON ALACAĞI 15 OLARAK TAHSİL ETTİLER"

Satış sonrası Sefa Sirmen, “Halk bankası sonuçta siyasi bir banka. Güya yapılandırmadan bahsediyorlar. O kadar uğraştık yapılandırma yapamadık. 5 Milyon borca karşılık, 5 milyon değerinde başka bir taşınmazımı ve bu çiftliği aldılar. Yani 5 milyonluk borcumu 15 milyon olarak tahsil ettiler.

SEFA SİRMEN KİMDİR?

Mehmet Sefa Sirmen (d. 1949, Gölcük), Türk siyasetçi.

GBHL ve Pacific Hill University Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Kocaelispor Başkanlığı, XXII. Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.

1949 yılında Gölcük'ün İhsaniye köyünde doğdu. İlkokulu İzmit'te, ortaokulu Gölcük'te, liseyi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, Üniversiteyi Açık öğretim Siyasal Bilimler Fakültesi okudu. Tahsil hayatından sonra siyaset ve iş hayatına atıldı. 1971 - 1977 yılında CHP Gençlik Kolu Başkanlığı, 1977 - 1980 yıllarında Gölcük Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1984 yılında SODEP Kurucu Üyesi oldu ve İkinci Başkanlık görevinde bulundu. 1989'da İzmit Belediye Başkanı seçildi. 1993'te İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde, iki kez daha İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 1989 yılında başladığı KEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. 1994 - 1999 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı. 1989 - 2002 yılları arasında Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve aynı zamanda Kocaeli Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2002 - 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 2007 Temmuz seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazırlıklarını sürdürdü. Ocak 2008 - Aralık 2008 arasında bulunduğu il Başkanlığı görevinden, Belediye seçimleri dolayısıyla istifa etti. Evli ve 3 Çocuk babası. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmit Belediye Başkanlığına aday gösterilmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde %41.95 oy alarak İzmit Belediye başkanlığını Nevzat Doğan'a karşı kaybetmiştir. Sirmen hakkında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından 24 Haziran 2016 tarihinde cezaevine girdi.