Sedef Kabaş Tahliye edildi!

PEKİ NE OLMUŞTU?

Kabaş, Demokrasi Arenası isimli televizyon programında “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadelerini kullanmış ve 22 Ocak’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanıp hapse gönderilmişti. RTÜK de o sözleri gerekçe göstererek, TELE1 hakkında inceleme başlatmış ve iki ayrı para cezası kesmişti.