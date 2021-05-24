Sedat Peker'in son videosunu çektiği otelin sahibi Türkiye düşmanı Khalaf Ahmad Al Habtoor kimdir?

Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

TÜRK ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ÇAĞRISI

Sedat Peker'in algı operasyonuna ilişkin son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibi Habtoor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Khalaf Ahmad Al Habtoor; Arap iş adamlarına Türk vatandaşlarının tümünü işten çıkarma ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yaptığı yapmıştı.

Sabah'ın haberine göre Sedat Peker'in korunduğu otellerin sahibi olan Khalaf Ahmad Al Habtoor, Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yazdığı bir analizde şu iddiada bulunmuştu:

"Erdoğan Suudilerin kırmızı halısını hak etmiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle yaptığı başvuruda, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.