Sedat Peker’in Hürriyet baskını iddiası ardından AKP’li Boynukalın'dan açıklama: ‘Çok rahatladım’ deyip sildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bugün yayınladığı 6. videosuyla Hürriyet gazetesine 2015 yılında yapılan baskını üstlenmesi ardından olayın içerisinde yer alan AKP’li Abdurrahim Boynukalın’dan açıklama geldi. Boynukalın, açıklamasındaki “Açıkçası çok rahatladım” ifadelerinin yer aldığı ve Peker’den baskını talep eden AKP’li vekilin kim olduğunu açıklamasını istediği tweetlerini daha sonra sildi.

Bugün yayınladığı videoda Peker, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı “bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin yaptığını” söyledi. Peker videoda şu ifadeleri kullandı: "Pamıkörenin ekibi dinliyor musunuz? Sizin gazetenizi ben bastırttım. Şatafatlı gazeteciler, sizin gazetesini ben bastırttım. Bastırtmadan önce arayan milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından arkadaşlar gidecek, ama onlar profesyonel değiller, dediler. Evet ben gönderdim. Savcılar al delil itiraf. Ben yaptım. Milletvekili söyledi böyle diye."

4 TWEETİNDEN 2’SİNİ SİLDİ

Peker’in videosunun hemen ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan AKP İngiltere Temsilcisi Boynukalın, daha sonra ikisini sildiği 4 tweetlik bir açıklama yaptı:

Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. Dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. (SİLİNDİ)

Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin “ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını” ve “bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir” dendiğini söylemiş.

Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren “basma” hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur. (SİLİNDİ)

O gün “partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz” dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık.

‘HİÇ GÖRÜŞMEM OLMADI’

Bu ifadeleri ardından bir açıklama daha yapan Boynukalın, şunları yazdı:

Sedat Peker’le ne “görüntülü” ne “sesli” hiçbir telefon görüşmem olmamıştır. Varsa kendisi yayınlayabilir. Bütün telefon kayıtlarım ve telefon sinyallerimin bilgileri eksiksiz mevcuttur. Artık bu hadiseyle ilgili ismimi geçiren bütün yayınlara dava açma hakkımı kullanacağım.

“Bu adamın söylediklerini doğru mu kabul ediyorsunuz” sorusu günlerden beri kendisinden medet uman muhalefete sorulmalı. Madem her şeyini doğru kabul ediyorsunuz bunu da edecek misiniz? Partimiz böyle birinin söyledikleriyle aklanmaz, karalanamaz. Kaç gündür bunu söylüyoruz.

HÜRRİYET GAZETESİ BİNASI BASKININDA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği, “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından Hürriyet gazetesine yaklaşık 150 kişilik bir grup saldırmıştı.

7 Eylül 2015’te saat 23:30 sıralarında Bağcılar’daki Hürriyet binasının önünde toplanan, binaya taş atan, ardından binanın döner kapısını ve bazı camlarını kıran saldırganlar binanın içine girerek çevreyi tahrip etmişlerdi. Grup polisin müdahalesi ile bina dışına çıkarılmıştı.

O dönem Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Sedat Ergin ile Yayın Koordinatörü Emre Oral, saldırı haberinin ardından gece yarısı gazete binasına gitmişti.

Hürriyet gazetesi önünde gece çekilen görüntülerde, AKP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın kalabalığa hitap eden bir konuşma yaptığı da görülmüştü. Boynukalın burada, "Bu noktadan sonra HDP'nin PKK'yla, PKK'nın Zaman Gazetesi ile, Zaman Gazetesi'nin de Aydın Doğan'la hiçbir farkı kalmamıştır'' diye konuşmuş ve şunları kaydetmişti: ''Hepsi birer terör örgütüdür. Ve bu adamlara karşı bizim söyleyeceğimiz tek bir şey vardır. Her şeyi Cumhurbaşkanı, başkan olamadığından dolayı yapıyor diyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. 1 Kasım'daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız.''

Boynukalın, konuşmasının sonunda kitleye teşekkür ederken, ''Allah'ın izniyle, sadece Aydın Doğan medyası değil, bütün HDP'siyle, PKK'sıyla, bütün terör örgütleriyle ve ilk başta da Fethullahçı terör örgütüyle, biz başkan yaptırdıktan sonra onlar da defolup gidecek" ifadelerini kullanmıştı.