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Sedat Peker yakalama kararı sonrasında açıklama yaptı!

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Güncel 27.05.2021, 21:25
Sedat Peker yakalama kararı sonrasında açıklama yaptı!

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşım yaptı. Peker, ''Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım. Hadsize had bildirmek adettendir. Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım. (mecazi anlamda)'' ifadelerini kullandı.

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