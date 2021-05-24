Sedat Peker videoları IMDb'de ilk sıraya yükseldi!

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'e (IMDb) girdi.

'Sedat Peker vs AK Parti'" başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayınladığı videolar hakkında kısa bilgiler yer aldı. Sayfada ayrıca, videoların tahmini bütçesinin 128 milyar dolar olduğu yazılı.

Sitede bazı IMDb kullanıcılarının yazdığı yorumlarda, 'en çılgın film' ve 'en iyi mafya dizisi' gibi yorumlar da yer alıyor.

IMDb'deki sayfadaki videolar, 6 bin oylama ve ortalama 9,3 puanla IMDb'nin En İyi Diziler listesine 8. sıradan girdi. Videolar daha sonra birinci sıraya yükseldi.