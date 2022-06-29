Sedat Peker "Telefon görüşmesini yayınlarım" dedi, Nedim Şener anında yanıt verdi

Sedat Peker, sosyal medyada gazeteci Nedim Şener'i hedef aldı. Art arda yapılan paylaşımlar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SEDAT PEKER: BEN DÜŞMANINIZ OLABİLİRİM ANCAK PİSLİK DEĞİLİM

Peker kendisinin yönettiği "Uzun Çavuş" adlı hesabı üzerinden Nedim Şener'e yönelik şu ifadeleri kullandı: "Nedim Şener Benim kontrolümde olan freudun_talebe isimli sayfa Twitter tarafından kapatıldıktan sonra, aynı isimle sahte hesap açan bazıları benim söylemediğim şeyleri, ben söylemişim gibi yazıyorlar. Bu sayfa bana ait değil diye tekerrür kere düzeltme yaptım. Senin hakkında o sözleri ben söylemedim. Ancak sen haklı olarak benim söylediğimi düşünüp bana pislik demişsin. Benim çocuklarım var. Bu kelime onları üzer. Bu kelimeyi lütfen düzelt. Eğer ki düzeltmezsen, benim pislik olmadığım, kim olduğumu AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisi ile yaptığım telefon görülmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım. O kelimeyi ben söylemedim. Bunu lütfen düzelt. Ben düşmanınız olabilirim ancak pislik değilim. Şerefli bir düşmanım" dedi.

NEDİM ŞENER: KİMİN HAKKINDA NE BİLİYORSAN PAYLAŞ

Nedim Şener ise Peker'in bu paylaşımlarına sosyal medyadan yanıt vererek "Sen dahil kimse benim hakkımda bir şey söyleyemez, ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu iğne başı kadar açığı olan biri değilim. Pislik lafını da kullanmadım ben. Bunların marifeti, varsa sözün bu FETÖ'cülere PKK, DHKP-C artıklarına söyle. Suç örgütü liderlerinden özür dileyecek de değilim. Benimle ilgili olmasa da seni öven o üst düzey AKP'liyi ben de merak ettim şimdi.Ama buna rağmen eğer bir AKP'li benim hakkımda menfi bir şey söylemişse bu onun şerefsizliğidir, onunla da hesaplaşırım. yayınlamazsan senin de ondan farkın kalmaz Sen benim gözümde düşman değil suç örgütü liderisin. Senin kime düşman olduğun da beni ilgilendirmiyor. Kimin hakkında ne biliyorsan paylaş. Ama bir gün Türk adaletine hesap vereceksin." ifadelerini kullandı.

PEKER: PİSLİK DEDİN Mİ DEMEDİN Mİ?

Sedat Peker, Nedim Şener'in paylaşımlarının ardından aynı hesaptan bu kez başka bir tweet attı. Paylaşımda şunla yazdı: "Sen yazılanı anlamıyor musun? Tayyip Bey'in kara kutusu seninle ilgili birşey söylemiyor. Benim nasıl yetişmiş bir devlet adamı olduğumu söylüyor. Başka neler neler söylüyor… Senin özrüne ihtiyacım yok. Tek bir cevap ver, bana pislik dedin mi demedin mi?"

ŞENER: SUÇ ÖRÜGÜTÜ LİDERİNDEN ÖZÜR DİLEMEM

Nedim Şener ise Peker'in bu paylaşımına karşılık şu cevabı verdi: "Sana söyledim bir suç örgütü liderinden özür dilemem. Benimle ilgili olmasa da seni öven o üst düzey AKP'liyi ben de merak ettim şimdi. Tekrar edeyim sana pislik demedim. Sen suç örgütü liderisin ve mutlaka Türk devletine hesap vereceksin."