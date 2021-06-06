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Sedat Peker, seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi
YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker 9’uncu videosunu yayımladı. Birçok konuya değinen Peker seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi.
Güncel 06.06.2021, 09:32
'AKP'NİN DAĞITTIĞI KAHVELER BENİM'
Peker, ''Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun'' dedi.