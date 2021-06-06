Sedat Peker, seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi

'AKP'NİN DAĞITTIĞI KAHVELER BENİM'

Peker, ''Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun'' dedi.