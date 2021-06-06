banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Sedat Peker, seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker 9’uncu videosunu yayımladı. Birçok konuya değinen Peker seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi.

Güncel 06.06.2021, 09:32
Sedat Peker, seçimlerde Ak Parti tarafından dağıtılan kahvelerin kendisine ait olduğunu söyledi

'AKP'NİN DAĞITTIĞI KAHVELER BENİM'

Peker, ''Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun'' dedi.

Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu