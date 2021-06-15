Sedat Peker, "Pazar günü seni misafir alacağım" dedi, Cem Küçük yanıt verdi ama sonrasında paylaşımını sildi!

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cem Küçük'e de yer verdi. Peker paylaşımında pazar günü yayınlayacağı videoyu işaret ederek, ''cem küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok'' ifadelerini kullandı.

‘ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA’

Peker'in tweetinin ardından Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Peker'e yanıt verdi.

Küçük, ''Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Küçük, bir süre sonra ise söz konusu paylaşımını kaldırdı.