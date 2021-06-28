Sedat Peker Paramount Hotel'in gerçek sahibini açıkladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Hotel'in gerçek sahibinin Bahtiyar İkramoğlu olduğunu açıkladı.

Peker, FETÖ borsasının mucidi olarak Cihan Ekşioğlu'nu gösterdi. Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun manevi oğlu olduğunu belirten Peker "Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin" dedi.

Peker, Soylu'nun 'gizli kasa'larından birinin de Cihan Ekşioğlu olduğunu öne sürdü, "Süleyman Soylu'nun gizli kasalarından biri olan Cihan Ekşi, İsraillilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığın da ortaya çıkacak"

Twitter'dan peş peşe paylaşımda bulunan Peker, şunları yazdı:

"Sezgin Baran Korkmaz, ismini gündeme aldığımda yanındaki arkadaşlarına şöyle demiş; bizi yaktı ancak Cihan Ekşioğlu ya da Ekim Alptekin'in dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşerim, kurtulurum. Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu.

Süleyman Soylu'nun manevi evladı benim de eski kardeşim cihan ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Süleyman lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde.

"FETÖ BORSASI'NIN MÜCİDİ: CİHAN EKŞİOĞLU"

Süleyman Soylu sana o kadar çok değer veriyor ki, herkese bir tane koruma polisi verirken, sana ekip koruması verdi, korumalar için de RenaultSymbol ve tahsisli plaka verdi (korumanın ekip olarak verilmesi çok olağanüstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin.

"SAVCU MESUT ERDİNÇ BAYHAN DOSYAYI KAPATTI"

FETÖ'nün en önemli prenslerinden olan Burak Başlıları ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye'ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi.

Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna'daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun FETÖ borsası işindi. Tabi sonra Burak Başlıları FETÖ'den de kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız.

"SAVCIYA 3 MİLYON DOLAR VERDİNİZ"

Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi...

Kuzey Marmara, Kuzey İnşaat ve Bayburt Grup. Cihan Ekşi'nin, Burak Başlılar'ın ve de terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'nun HTS kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır."

"NAMUSLU İNSANLARIN MAL VARLIĞINA ÇÖKTÜNÜZ"

Cihan Ekşioğlu'na yönelik iddialarını sıralayan Peker, şöyle devam etti:

Mehmet Soylu ve sen, zengin iş adamlarını önce Cimer'e şikayet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkartıp birçok namuslu insanın mal varlığına çöktünüz. Akmerkez'in son altı aydaki kamera kayıtları ve HTS kayıtları incelendiğinde FETÖ bahanesiyle kimlerin mallarına çöktüğünüz ortaya çıkacaktır.

Cihan ekşi Diyarbakırlı kız arkadaşın vardı; kızı darp ettin, kız emniyete gidince Beşiktaş araştırmada konuyu kapattınız... O kızcağız her şeyi biliyor, ancak bayan olduğu için ben ismini yazmam. Kızın da kaç parasını aldın? O kızcağız kendi ortaya çıkarsa, kim bilir?

"KAMERAYA ÇEKTİĞİN SİYASETÇİLER VAR YA..."

Senin ve Süleyman Soylu'nun ne rezillikleri ortaya çıkacak göreceğiz. Beykoz Konakları'nda güzel bir evin var, orada da Derin Mehmet'le arkadaşlık yapıyorsun, yürüyüşler yapıyorsun. Ancak esas sorun Acarkent’teki bekar evinde yaşanıyor. O eve davet ettiğin, alem yaptırdığın, rüşvet verdiğin ve hepsini kameraya çektiğin siyasetçiler, bürokratlar var ya... Seni hiçbiri kurtaramayacak. Çünkü şu an senin dosyanı inceleyen gerçekten namuslu adamlar var ve onların sende kayıtları yok.

SOYLU'NUN GİZLİ KASASINI AÇIKLADI

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Paramount Hotel'in senin olduğunu bilmediğini söylüyor , ben buna asla inanmıyorum. Bu konuyu başka bir gün ele alacağım ve hepinizi rezil edeceğim. Eşinin memleketi olan Beyaz Rusya'dan alınacağını söylediğin, Avrupa'daki şirketine fatura ettirdiğin, ancak hala daha gelmeyen silah mühimmatlarını da anlatacağım.

Süleyman Soylu'nun gizli kasalarından biri olan Cihan Ekşi, İsraillilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığın da ortaya çıkacak."

Vatan, Kuran, İman deyip 20 katı fiyatına bizim devlete satıp 84 milyonun hakkını yediniz ama hepiniz göreceksiniz. Kendine bir kemer yaptırmışsın, tokasında en az 500 bin dolarlık pırlanta var, devran dönünce onların hepsi halka geri dönecek.

"SÜLEYMAN SOYLU POLİSTEKİ DOSYALARINI KAPATABİLİR AMA..."

Kafan güzelken padişah kaftanı giyip Acarkent'teki sosyal tesislere gidiyorsun, bu millet sana o padişah kaftanını giymeyi gösterecek. Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul'a gidip, 2 saat sonra tekrardan Bodrum'a dönüyor, insanlar 'Çocuğuma yemek alamadım' diye intihar ederken, siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken, siz bu zevki yaşayın.

Bütün tanıdıklarına pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım, sorunlarımı hallediyorum diyorsun, yanılıyorsun kardeşim. Milli İstihbarat'ta görevli, namuslu insanlar var. Senin dosyalarını onlar da takip ediyor. Süleyman Soylu, polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak. Eğer bunu da başarırsanız bu millet sizi affetmeyecek. Hesabını kendisi soracak.

PARAMOUNT HOTEL'İN GERÇEK SAHİBİ KİM?

Ekim Alptekin ve bazı iş adamları, Süleyman Soylu için basındaki tanıdıklarınızla, iş dünyasındaki tanıdıklarınızla lobi çalışması yapmayın, sizi de patlatmak zorunda kalmayayım uyarıyorum.

Cihan Ekşi unutmadan, el altından sosyal medyaya uluslararası büyük mafya diye sızdırdığın Botir Rahimov. Ben bu adamın iş yerinde misafiri oldum, bu namuslu bir adam. Paramount Hotel'in gerçek sahibi bu adamı nasıl dolandırdınız onu da anlatacağım. Türkiye'de ismini değiştirdi, Bahtiyar İkramoğlu ismini aldı. Paramount Hotel'in gerçek sahibi aslında bu kişidir (Özbek asıllı).