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Sedat Peker operasyonunda son durum: 5 il, 121 adreste 52 gözaltı

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

Güncel 09.04.2021, 14:09 09.04.2021, 14:22
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Sedat Peker operasyonunda son durum: 5 il, 121 adreste 52 gözaltı

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldığını ve 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Peker'in de elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Elde edilen yeni deliller sonucu Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Peker'in Beykoz'daki villasında da sabah saatlerinde arama yapıldı.

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