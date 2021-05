Sedat Peker'le görüştüğünü açıklayan Fatih Tezcan, Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk oldu

Fatih Tezcan, Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk oldu. Özdemir ile Tezcan arasındaki diyalog ilgi çekti.

Fatih Tezcan gazetecilikle yetinmeyip kan dökülmesine engel olmak için çalıştığını söyleyince Özdemir "Size ne?" diye sordu. Tezcan ise bu soruya karşılık İngilizce konuşmaya başlayarak "I'm sorry, my name is not Fatih Tezcan, I'm not from Turkey. I'm not a citizen of Turkey my name is Alexander" şeklinde cevap vererek şaşkınlık yarattı.

İşte Özdemiri'n yayını: