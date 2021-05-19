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Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı

YouTube kanalında yayınladığı videolarda anlattıklarıyla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, magazinin dünyasını da salladı. Bir dönem Peker ile fotoğraf çektiren ünlü isimler, şimdilerde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırıyor.

Güncel 19.05.2021, 12:05 19.05.2021, 12:17
Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımları silmeye başladı

Siyasetçilere yakınlığıyla tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE BİR ARAYA GELMİŞ

Haberler.com'da yer alan habere göre sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı "Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis" notuyla paylaşmıştı. Bir süredir biten evliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in de 'Mangal Yürekli Adam' şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor.

HESAPLARINDA FOTOĞRAFLAR YOK

Demet Akalın, Alişan ve Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor.

İşte Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimlerden bazıları...

DEMET AKALIN VE OKAN KURT

ALİŞAN

OKTAY KAYNARCA

ERKAN PETEKKAYA VE MEHMET ALİ ERBİL

SİBEL CAN

SERDAR ORTAÇ

NUSRET GÖKÇE

ASLIHAN HÜNEL VE SEDA SAYAN

İSMAİL TÜRÜT

FERMAN TOPRAK

CENGİZ KURTOĞLU

BURAK KUT

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

SİNAN AKÇIL

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

KİBARİYE

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ERHAN YAZICIOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

BÜLENT SERTTAŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

ORHAN GENCEBAY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

YUSUF GÜNEY

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

TURGAY TANÜLKÜ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EBRU GÜNDEŞ

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

MAHMUT TUNCER

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

HAKAN ALTUN

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

EMEL MÜFTÜOĞLU

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

IŞIN KARACA

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını silmeye başladı

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