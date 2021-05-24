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Sedat Peker'in yeni mekanının neresi olduğu belli oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoda daha öncekilerden farklı bir mekanda yer alması dikkat çekmişti...

Güncel 24.05.2021, 00:19
Sedat Peker'in yeni mekanının neresi olduğu belli oldu

Sedat Peker sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürelen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde konaklayan Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı.

İşte o görseller:

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