Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı

VİDEODAKİ KİŞİ CELALHAN PEKER

Videoda kolu gözüken ve dövmeleri dikkat çeken kişinin, Sedat Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.

SEDAT PEKER'İN 4 ÇOCUĞU VAR

48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'inSerdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celal Han Peker adında 4 çocuğu var.