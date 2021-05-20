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Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker'in Youtube hesabından yayınladığı videoların kim tarafından çekildiği ortaya çıktı. Son olarak Peker'in masasına düşen Teşkilat-ı Mahsusa yüzüğünü düzeltmesiyle dikkatleri üzerine toplayan ismin, Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.
Güncel 20.05.2021, 21:27 20.05.2021, 21:29
VİDEODAKİ KİŞİ CELALHAN PEKER
Videoda kolu gözüken ve dövmeleri dikkat çeken kişinin, Sedat Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.
SEDAT PEKER'İN 4 ÇOCUĞU VAR
48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'inSerdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celal Han Peker adında 4 çocuğu var.