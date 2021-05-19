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Sedat Peker'in videoları izlenme rekorları kırıyor!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a ilişkin iddialarda bulunduğu videolar izlenme rekorları kırıyor. Peker'in yayınladığı beş videonun toplamda izlenme sayısı 22 milyonu aştı.

Güncel 19.05.2021, 12:59
Sedat Peker'in videoları izlenme rekorları kırıyor!

5. Video 16 Mayıs: 'Her günahın bir intikam meleği olur'. - 5 milyon 200 bini aştı. 

4. Video 13 Mayıs: 'Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz. - 5 milyon 200 bini aştı. 

3. Video 9 Mayıs: Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz. - 3 milyon 800 bini aştı.

2. Video 6 Mayıs: Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!) - 3 milyon 700 bini aştı.

1. Video 2 Mayıs: Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır. - 2 milyon 900 bini aştı.

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