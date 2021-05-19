Sedat Peker'in videoları izlenme rekorları kırıyor!

5. Video 16 Mayıs: 'Her günahın bir intikam meleği olur'. - 5 milyon 200 bini aştı.

4. Video 13 Mayıs: 'Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz. - 5 milyon 200 bini aştı.

3. Video 9 Mayıs: Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz. - 3 milyon 800 bini aştı.

2. Video 6 Mayıs: Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!) - 3 milyon 700 bini aştı.

1. Video 2 Mayıs: Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır. - 2 milyon 900 bini aştı.