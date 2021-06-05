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Sedat Peker'in telefonda konuştuğu Serdar Ekşi Kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medya video paylaşım platformu YouTube’de paylaştığı son videodaki görüntülü görüşmesini yaptığı Serdar Ekşi sosyal medyada gündem oldu. Peki videodaki Serdar Ekşi kim?

Güncel 05.06.2021, 21:40
Sedat Peker'in telefonda konuştuğu Serdar Ekşi Kimdir?

Serdar Ekşioğlu aslen Rizeli bir iş insanı. İstanbul'da Beykoz'da Lazoil isimli akaryakıt istasyonun sahibi olduğu biliniyor.

Serdar Ekşi'nin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Taha Ün'ün yakın arkadaşlarından biri olduğu iddia ediliyor.

Serdar Ekşioğlu ile ilgili en son 2015 yılında Milliyet Gazetesinde çıkan bir haber var.

Haberde ünlü iş adamı Suriyeli Türkmenlere yardım götürdü şeklinde başlık kullanılmış. Haberin detayında ise şöyle deniliyor:

"City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi. Yardımlar paketlendikten sonra TIR'lar ile gönderildi. Ekşioğlu yaptığı açıklamada "Rus iş adamları kadar devletimizin, hükümetimizin yanında duramıyorsak Türk vatandaşıyım demenin bir anlamı yoktur, böyle bir dönemde devletimize, Türkmenlerimize sahip çıkamayacaksak, ne zaman çıkacağız" dedi. Serdar Ekşioğlu açıklamasında iş adamlarına da çağrıda bulundu. Ekşioğlu, "Büyük iş adamlarımız sadece zekatlarını verseler, Türkmen kardeşlerimiz kurtulur" dedi."

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