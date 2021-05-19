Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler

Sedat Peker, YouTube'da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Peker'in videolarında anlattığı içeriklerin dışında ailesi de birçok kişi tarafından merak uyandırdı.

İlk evliliğine dair çok fazla detay bulunmayan Peker, eşinden 2001 yılında boşanmış.

CEZAEVİNDE BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sedat Peker'in daha sonra avukatı Özge Yılmaz ile birlikteliği başlamış.

Haber kaynaklarına göre; Sedat Peker Kandıra Cezaevi'nde hapis yatarken Özge Yılmaz, kendisini ziyarete gidiyor. 2008 yılında yaşanan bu olayda Özge Yılmaz'ın hamile olduğu, ve ikilinin cezaevinde birlikte olduğu ortaya çıkıyor.

Daha sonra Peker çifti cezaevinde nikah kıyıyorlar. Bu birliktelikten ilk çocukları Boğaçhan Talha Peker dünyaya geldi. Çiftin Lina Filiz adında bir kızı daha var.

Sedat Peker ile Özge Peker, 2015 yılında Esma Sultan Yalısı'nda birçok ünlü ismin ve siyasinin davetli olduğu bir düğünle evlenmişti.

"CEHENNEME GİTSEM BİLE PEŞİMDEN GELİR"

Sedat Peker bir röportajında eşinin kendisine olan düşkünlüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Silivri Cezavinde yatarken kardan yolların kapandığı bir gün gardiyanlar kendisine "boşuna bekleme, bugün seni kimse ziyarete gelmez" demiş. Sedat Peker ise görüşe çıkıp beklemek istediğini söylüyor. 10 dakika sonra eşi Özge'nin ziyarete geldiğini gören gardiyanlar şaşırıyor ve Peker şu şekilde açıklama yapıyor:

"Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum."

(KAYNAK snobmagazin.com)