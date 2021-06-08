Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?

Twitter'dan yaptığı paylaşımda gazeteci Cem Küçük'ü hedefine alan Sedat Peker, "Cem küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok" ifadelerini kullandı.

Paylaşım sonrası Sedat Peker'e cevap veren Cem Küçük, "Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz'' şeklinde karşılık verdi.

Cem Küçük, Sedat Peker karşı Twitter'dan yaptığı paylaşımı aradan belli bir süre geçtikten sonra sildi.