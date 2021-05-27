Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu dahil oldu!

Organiza suç örgüyü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in "Defne" imasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.

"EMİN OLUN KADINLAR BUNUN HESABINI SORACAK"

Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden "Kadın bedeni ve kadının kendisi kimsenin hesaplaşma aracı değildir! İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık! Ve emin olun kadınlar bunun hesabını soracak!" ifadelerine yer verdi.