Sedat Peker için Interpol'den kırmızı bülten! Peki Sedat Peker nerede?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

194 FARKLI ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan örgüt lideri Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.

Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.