Sedat Peker için Interpol'den kırmızı bülten! Peki Sedat Peker nerede?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. INTERPOL, yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. INTERPOL'ün flaş kararı, Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. INTERPOL'den savcılığa gelen yazıda, Köfteci Yusuf'un Sedat Peker tarafından yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ' varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.
194 FARKLI ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan örgüt lideri Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.
Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.