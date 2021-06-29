Sedat Peker'den Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar çağrısı!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, yeni bir paylaşımda bulunarak Yılmaz Özdil'e bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, ''Ne olur Uğur Ağabeyle (Dündar) bir daha sorun yaşamayın vallahi ülkenin enerjisi düşüyor'' ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Yılmaz Ağabey (Özdil) bugüne kadar bazı hatalarım olmuştur. Ancak ben bana inanan kimseyi yolda bırakmadım.Bu tweetinizden dolayı kendimi size sizi de bir başkasına mahcup etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Eğer kabul ederseniz sizden bir ricam var.

2-Ben rahmetli babamdan biliyorum insanlar yaş alınca biraz duygusal oluyorlar. Ne olur Uğur Ağabeyle (Dündar) bir daha sorun yaşamayın vallahi ülkenin enerjisi düşüyor. SÖZ NAMUS BANA İNANAN KİMSEYİ MAHCUP ETMEM!''