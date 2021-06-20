Sedat Peker'den yeni video! "ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ MÜCADELENİN ZORLUĞUYLA ÖLÇÜLÜRMÜŞ"

Peker videoyu kendisi hakkında çıkan "yakalandı, paylaşımları başkaları yapıyor" iddiaları üzerine oluşan kafa karışıklığını gidermek için çektiğini söyledi. Peker, video yayınlamama sebebinin bulunduğu ülkedeki yetkililerin önerisiyle olduğunu ifade etti.

5 dakikalık videoda Peker, yeni videoların geleceğini de duyurdu.

Peker, yeni videosunda dekor olarak Paulo Coelho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı'nı kullandı. Peker'in masasında yine tripoda takılı bir dürbün yer aldı.

Bulunduğu ülke yetkilileri ile 15 gün içerisinde yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Peker, video yayınlamanın mümkün olmaması durumunda başka bir ülkeye geçeceğini söyledi.