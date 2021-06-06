Sedat Peker'den Veyis Ateş hakkında çarpıcı iddialar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün 9. videosunu yayınladı. Peker, yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Veyis Ateş'e ilişkin çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Ateş’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı programda görevinin gazeteci İsmail Saymaz’ı baskılamak olduğunu kaydeden Peker, Ateş’in kendisinin sağ olduğu iddia edilen Erdal Aras’la program arasında görüştüğünü söyledi.

Peker şöyle konuştu: “Kardeşlerim ben ilk önce sizin tanıdığınız Veysi’nin tipini anlatayım. Veysi, hani böyle Kırkpınar güreşlerinde cazgırlar olur ya, bu da Süslünün cazgırı. Süleyman çıkıp konuşma yapmadan önce bu Veysi çıkıp Süleyman’ı şöyle yakışıklı böyle yakışıklı diye tanıtıyor. Çok enteresan değil mi? Nereden nereye ama öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak. Delilli, belgeli, kayıtlı ve görüntülü anlatacağım kardeşlerim.”

‘ONUN İŞİ İSMAİL SAYMAZ’I DURDURMAK’

“O gün tartışma olurken, Erdal Aras arıyor. Erdal Aras benim eski sağ kolum. Veysi’nin kendi cep telefonundan, Erdal Aras’ın cep telefonu eşleşiyor. Orada arıyor ve ‘O da tanıyor Reisi ben de tanıyorum, lan sen de tanıyorsun neden söylemiyorsun?’ diyor. Onun çünkü işi var, onun işi İsmail Saymaz’ı durdurmak. Gazeteci ya. Bu Veysi, aynı zamanda Erdal’ın da yardımcısı. Erdal gençlikten sorumlu il ikinci başkanı bu da onun yardımcısı. Biz bu Veysi ile 6-7 saat oturduk yemek yedik. Bana dedi ki ‘Siz hiç anlatıldığı gibi değilmişsiniz, çok farklı, entelektüel ve bilgili bir insanmışsınız’ o gece geç saate kadar da oturduk.”

‘HIRSIZ SENİ’

“Bakın bu Veysi’ye hiç gıcıklığım yoktu, normalde sarmayacaktım ama yayında gazetecileri engelledi ya, ona yürüme fırsatı verdi ya… Bitti artık şansı yok. Bugün onun işi bitti. Kayıt var Veysi.

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım şimdi. O para konusunda biriyle ters düştün ya. Onun ailesi benim sevdiğim bir aile.

Şimdi seni patlatınca onu da patlatmak istemiyorum. Ulan siz ne pislik insanlarsınız lan, aşağılıksınız. Ulan bir de televizyonlara gidip, şu hırsıza operasyon yapıldı, şu gasp edildi diye konuşuyorsunuz, ulan siz ne aşağılıksınız. Allah sizin belanızı versin lan sizin. Ulan insanlar size inanıyor ve güveniyor ama siz bir ulusu manipüle ediyorsunuz. Hırsız seni. Patlatacağım şimdi.”