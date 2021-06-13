Son Dakika
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı! Ferit Şahenk'in Sattığı Yat ve Uçağını Yıldırım Demirören Aldı...
Son zamanlarda attığı videolarla sosyal medyada oldukça konuşulan Sedat Peker bu sefer Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Peker Ferit Şahenk'in devlete olan borcunu ödemek için sattığı yat ve uçağını Demirören'in aldığını öne sürdü. İşte Sedat Peker'in o paylaşımı ve detaylar...
Güncel 13.06.2021, 10:22 13.06.2021, 10:26
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 9. videoyu yayınladı. Son videosunda Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.
Doğuş Holding'in sahibi Ferit Şahenk ile Demirören grubunun başındaki Yıldırım Demiören'in borç ilişkisi üzerinden karşılaştırdı.
Sedat Peker'in Ferit Şahenk - Yıldırım Demirören paylaşımı şöyle:
"1-Ferit Şahenk bey, namuslu adam, devlete kredi borcunu ödemek için özel uçağını, yatını satıyor.
2-Bizim pambıkören'de çiftçinin alın teri parasını çalıp Ferit Şahenk’in uçağını, yatını satın alıyor. “Adaletin bu mu dünya?” "
(kaynak:onedio)