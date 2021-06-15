Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında yeni iddalarını sürdürdü.

Twitter hesabından yeni iddiaları gündeme getiren Peker, Soylu'nun yer aldığı fotoğrafları da paylaşarak, Soylu'nun oğlunun lüks bir otelde kaldığını öne sürdü.

Kuzu Holding'e ilişkin iddialarda da bulunan Peker, ''Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna'' ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şu şekilde:

1-temiz sülüman, Kuzu Holding’in Sea Pearl - Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban sadık soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi.

2-temiz sülüman, oğlun engin soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25 - 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor.

3-süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna

4- temiz sülüman kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum.Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarını aktardı: 'Veyis Ateş isimli gazeteci beni aradı, 10 milyon euroluk talepler...

VEYİS ATEŞ PAYLAŞIMI DA YAPTI

Peker, Soylu ile ilgili paylaşımlarının ardından Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'le ilgili de bir takım iddialar öne sürdü.

Peker, "Kıymetli dostlarım, bu süslü sülüman varya, rüşvet işlerini organize ettirdiği veyis ateşe devlete ait olan mercedes araç, ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş" ifadelerini kullandı.

Peker'in ifadeleri şu şekilde:

1-Kıymetli dostlarım, bu süslü sülüman varya, rüşvet işlerini organize ettirdiği veyis ateşe devlete ait olan mercedes araç, ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş.

2- süslü sülümanın anonsçusu veyis ateş, yarın Habertürk’ten eşyalarını toplayıp defolup gideceksin. Ancak şunu unutma, patronun, suç ortağın süslü süleyman da gidecek.

3- anonsçu veyis, hadi bana polis koruması verdiler tahsisli plaka verdiler, ama devletten mercedes araç vermediler. Şimdi seni kıskandım. Sen ne önemli bir adammışsın?

4-Önce sizi rezil edeceğim. Sonra deli edeceğim. Hemen sonrasında da cezaevine paket edeceğim. Göreceksiniz. Bir tripoda, bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz.

Not: Sedat Peker'in açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir.

KAYNAK: CUMHURİYET