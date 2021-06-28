Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!

Sedat Peker, Twitter hesabından arka arkaya 5 mesaj paylaştı. Peker, mesajında Korkmaz Karaca'nın kendisi ile görüşmek istediği iddialarını reddetmesinin aksini kanıtlayan bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Yazışmalarda, Karaca'nın Tamer isimli birine yazdığı ve görüşmenin haftaya kalacağını söylediği görülüyor.

Öte yandan Deniz Baykal'ın da hakkında dava açacağını öğrendiğini söyleyen Peker, mesajında "Deniz baykal da bana dava açacağını söylüyormuş. Bence kendisini uyar. Belli bir yaşa gelmiş, daha büyük rezillikler yaşamadan kalan günlerini sessizce yaşasın. Size değil de kızın ailesine saygısızlık olur." ifadelerine yer verdi.

Üçüncü mesajında Korkmaz Karaca için "Adadan kovacağız" ifadelerini kullanan Peker, dördüncü mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam."

Sedat Peker son paylaşımında ise akşam yapacağı açıklamanın ardından SBK Holding’te yaşananların devede kulak kalacağını yazdı.