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Sedat Peker'den Cem Küçük hakkında ağır ithamlar...
Çete Lideri Sedat Peker, attığı son tweet'te iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün de Paramount Otel'de ücretsiz olarak kaldığını iddia etti. Peker, "Sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün" yazdı.
Güncel 16.06.2021, 13:43 16.06.2021, 13:50
İşte Sedat Pekerin O poylaşımları!
Cem Küçük, 'Elinden geleni ardına koyma' dediği tweet'ini silmişti
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınlayacağı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün ve Yıldırım Demirören'in konu olacağını duyurmuştu. Küçük, Peker'in paylaşımından sonra "Elinden geleni ardına koyma" diye tweet atarken, Peker'in retweet yapmasının ardından paylaşımı silmişti.