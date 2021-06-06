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Sedat Peker'den belediyelerde yolsuzluk iddiası!

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker 9’uncu videosunu yayımladı. Farklı konularda yeni iddiaları videosunda anlatan Peker belediyelerde yaşandığını iddia ettiği yolsuzlukları ise bakın nasıl anlattı.

Güncel 06.06.2021, 09:24
Sedat Peker'den belediyelerde yolsuzluk iddiası!

BELEDİYEDE RÜŞVET SİSTEMİ PEKER'E GÖRE NASIL ÇALIŞIYOR?
"Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlığıyla yayınlanan videoda belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayını anlatan Peker, ''Parayı belediye başkanları aldım olmasın diye, dernekler üzerinden para yatırıyorlar. Tanıdıkları 100 bin TL'lik işi 1 milyon fatura kestirip, geri kalanını cebe atıyorlar'' dedi.

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