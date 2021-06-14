Sedat Peker'den açıklama geldi: Ailemin yanına geri geldim!

Uzun süredir Pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Önce Peker'in avukatları iddiayı yalanladı. Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti.

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Peker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi," dedi.

Peker şöyle devam etti:

"Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar.

Süslü sülü, benim ahiretliğim, derin mehmet, pelikancılar, ve diğer zevatın tamamı; bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabi ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim."