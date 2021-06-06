Sedat Peker'den 9. Video: Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz." başlıklı bir video yayınladı.

"BEN NORMAL BİR ADAMIM DEMEDİM"

Konuşmasının bir bölümünde kendi psikolojik durumu ve evlatlarıyla olan ilişkisine değinen Peker, "Bir şey anlatacağım ama psikolojimin bozuk olduğunu düşüneceksiniz. Ama ben hiçbir zaman psikolojim çok iyi, ben çok normal bir adamım demedim. Yani psikolojim iyi, ama sinirlendiğimde öfke kontrolümü kaybediyorum." dedi.

"ÇATALI BİR FIRLATTIM BUNA"

Devamında oğlu ve kızlarıyla ilgili bir anısını anlatan Peker, şöyle devam etti: "Küçük oğlum Boğaçhan o zaman 10 yaşındaydı. Kardeşlerini ağlatmış ama nasıl bir ağlatmak. 'Ne oluyor?' dedim birden kontrolümü kaybettim, kızlarımı ağlatıyorlar ya. O an elimde çatal vardı bir fırlattım buna. Tabii çatal omzuna saplandı. Boğaçhan'ın gözleri büyüdü, annesi zaten ayrı bir dünyaya gider gibi oldu. Aklı çıktı yerinden. Oğlan 'Baba ben senin çocuğun değil miyim?' dedi.

"BİR DAHA ONLARI AĞLATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Düşünmeyin ki hemen merhamete geldim, sarıldım. İlk cümlem, bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm oldu. Ben baba olduğumu erkek çocuklarımla değil kız çocuklarımla anladım. O sebeple kendi oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı fırlattım. Düşünün ona bunu yapan, diğerlerine ne yapacak."