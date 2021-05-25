Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Akşam 6'da bir sürprizim var' dediği mesajın ardından bir video daha yayınladı.

Konuşmanın detayları şöyle:

Sedat Peker: Ne yapıyorsun?

Reşat Hacıfazlıoğlu: Sen nasılsın?

Sedat Peker: İyiyim de bizimki ne yapıyor

Reşat Hacıfazlıoğlu: Ben de anlamadım bugüne kadar onu çok sıkıştırdılar.

Sedat Peker: Anladım. Sıkıştırdılar ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri. Bizim bir arkadaşımız, “abi kusura bakma bu ara üstüne geldiler. Bir iki şey söyleyecekler” dedi. Ama ‘pislik’ oldu mu abi ya…

Reşat Hacıfazlıoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum. Onu ağzından kaçırdı reis. Ahmet abi onun yardımcısı

Onunla konuştuk, “Öyle bir şey yapmazdı. Ağzından kaçırdı.” dedi.

Sedat Peker: Bakan yardımcısı mı abi?

Reşat Hacıfazlıoğlu: Yok yok onunla beraber burda başkan yardımcısıydı. Emekli oldu ama onun işlerini hep o yapıyor.

Sedat Peker: Abi Ankara’ya git bu işi toparla. Ona yarayan işler yaptık. Onun bütün düşmanlarını diskalifiye ettik.

Reşat Hacıfazlıoğlu: Evet burda onun çok üzerine geldiler.

Sedat Peker: Pislik olur mu abi? Bizim kız çocuğumuz var.

Reşat Hacıfazlıoğlu: Ben de şaşırdım.

Sedat Peker: Babasıyla Hasan abiyle konuşsana

Reşat Hacıfazlıoğlu: Hasan abi hasta yürüyemiyor. Ama yarın öbür gün buraya gelecek.

Sedat Peker: Ya da sen Ankara’ya git.

Reşat Hacıfazlıoğlu: Ankara’da değil. Yarın gelir tahmin ediyorum. Amcası komada babası da rahatsız.

Sedat Peker: Berat Bey'le olan durum onun yüzünden, biliyorsun değil mi abi?

Reşat Hacıfazlıoğlu: Biliyorum bilmem mi? Orda da çok üzerine geldiler. Orda onu yazmasına ben hayret ettim. O kadar kendisini taşıyan bir adama nasıl kullandı. Hatta ben bugün ben fazla şey yapmak istemedim. Senin sitemini onlara anlattım.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında çarpıcı iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili öğle saatlerinde bir tweet daha atmıştı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Peker "Süslü Süleyman, saat akşam 6'da sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım (mecazi anlamda)" ifadelerini kullandı.(kaynak:karar)