Sedat Peker'den 6. video: Hürriyet'e saldırıyı ben yaptırttım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6. video da yayınladı. 'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı videoda Peker, kendi hikayesini anlattığını belirterek Amerikalı yazar Michael Rubin'in yazdığı bir yazıya atıfta bulundu:

"HER ŞEY RUBİN'İN YAZISI İLE BAŞLADI"

"ABD'li stratejist Michael Rubin bir analiz yayınladı. Yayınladığı analizinde, benim devlet içinde çok etkili bir hale geldiğimi ve Tayyip Erdoğan'a asla bir ihanet içinde bulunmayacağımı ama Erdoğan sonrası dönem için benim belirleyeceğim birisini devletin başına getireceğimi ve ülkeyi perde arkasından yöneteceğimi ileri sürdü. Buna inananlar oldu."

İlk kırılmanın Michael Rubin'in yazısı nedeniyle yaşadığını iddia eden Peker, Mehmet Ağar'a bugün "dokunmayacağını" söyledi.

"MEHMET AĞAR MİTİNGİ İPTAL ETMEMİ İSTEDİ"

"Bugün Mehmet Ağar'ın ameliyat olduğunu öğrendim onun sonucu çıkana kadar onunla ilgili espri yapmayacağım. Pelikancıları unutmadım ama bu ara Süslü Süleyman'a taktığım için ondan bahsedeceğim" diyen Peker, şöyle devam etti:

"İkinci kırılma noktası Elazığ'da şehit ailelerine yaptığımız ziyarette yaşandı. O gün Mehmet Ağar aradı. Derin Mehmet 'Elazığ mitingini iptal eder misin? O gün orada CHP'nin de mitingi var, ortalık karışabilir' dedi. Bizim Kafkas-Karadeniz kültürümüzde şehit aileleri devlet başkanından bile önemli, o nedenle iptal edemeyeceğimi söyledim. Daha sonra valilik kararıyla miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası burası oldu. Biz tahakküm altına emir altına girecek insanlar değiliz."

"PİS İŞLERİ DE PİSLİKLER BİLİR"

Gazeteleri yine hedef alan Peker "Namusu maaşı kadar olan bazı gazeteciler diyor ki; 'Bu adamın anlattıklarına mı inanacaksınız?' Bu işleri cami hocası mı bilecek. Bu işler pis işler, pis işleri de pislikler bilir. Anlattıklarımın doğru olduğunu milyonlar biliyor. Halkı durduramazsınız. Anlatımlarımda ismi geçenler, sakın beni yalanlayacak şeyler yapmayın. Ben dersime çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ederim sizi rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getiririm. Bana bunu yapmayacaksınız. Bileğimizi koyuyoruz ortaya. Ben kesmem tabi çünkü ben sağlamcıyım" ifadelerini kullandı.

"HÜRRİYET'E SALDIRIYI BEN YAPTIRTTIM"

Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf eden Peker, şunları kaydetti:

"Şimdi kendi yaptıklarımı anlatacağım. Delilleriyle anlatacağım. Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı ben yaptırttım. İsmini söyleyemeyeceğim bir milletvekili geldi rica etti. Ben gazeteyi bastırttım. Demirören senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgüt lideri Sedat Peker, yayınladığı peş peşe videolar ile Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Hem kamu görevlileri hem eski ve yeni siyasetçileri hedef alan Peker, yayınladığı ilk videoyu 'Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır' notuyla paylaşmıştı.

Peker, ikinci bir video daha yayınlayarak Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti milletvekili Tolga Ağar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Peker, 3. videoyu da Youtube üzerinde paylaşarak siyaset dünyası sallayan iddialarına yenilerini eklemişti.

Peker, yayınladığı 4. videoda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı.

13 Mart'ta da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in kendisine yönelik iddialarına Twitter'dan cevap vermişti, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" demişti.

17 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Soylu, son yaptığı açıklamada Peker'in yayınladığı videoları izlediğini belirterek kendisinden ziyade Türk devletinin hedef alındığını iddia etti.

Sedat Peker, Soylu'nun açıklamalarına yeni video ile cevap vereceğini açıklamıştı: "Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim."