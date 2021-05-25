Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve gözaltındaki kardeşi Atilla Peker ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı.

KUTLU ADALI CİNAYETİ

"Kardeşim Atilla PEKER adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diyen Sedat Peker, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" iddiasında bulundu.

"SAAT AKŞAM ALTIDA SANA BİR HEDİYEM VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kasteden Peker, (mecazi anlamda) notuyla "Süslü süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Peker, 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.