Seda Bakan istegelsin için hem arabeskçi hem rapçi oldu

Oyuncu, fimlerde “İste, hadi iste… istegelsin, indirimli gelsin” şarkısını arabesk, türkü ve rap tarzında söyledi. Kostümleri, sesi ve oyunculuğuyla dikkat çeken Seda Bakan, istegelsin’in yeni kampanyası “Ev Ekono Minik Fiyatlar”ı duyurmakla kalmıyor, izleyiciyi hem eğlendiriyor hem dans ettiriyor.

Seda Bakan’ın arabeskçi olduğu ilk film yayına girerken türkü ve rap söylediği filmler de önümüzdeki dönemde yayınlanacak.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Seda Bakan, istegelsin için seslendirdiği arabesk şarkısıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatırken sette geçirdiği eğlenceli dakikaları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.