Seçildiğinde Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklayan Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, ara seçimleri kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’a yenildi.

Fetterman, Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1'ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Kendisinin bir sonraki 'Pensilvanya Senatörü' olacağını vurgulayan Fetterman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Resmi sonuçlar. Pensilvanya halkına güvendik, bizi mahcup etmediler ve ben de sizi mahcup etmeyeceğim. Teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'na Cumhuriyetçi Parti'den aday olan TV programcısı cerrah Dr. Mehmet Öz, Senato'ya girmesi halinde Türkiye vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.