Şebekelerden Kaynaklı Kayıp-Kaçak Su Miktarı Yüzde 50 Seviyelerinde!

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, su kriziyle mücadelede alınabilecek önlemler hakkında bilgiler paylaştı: “Türkiye’de su kaynakları yanlış yönetiliyor. Suyun yüzde 50’si şebekelerden kullanıcılara ulaşmadan, kayıp ve kaçaklar nedeniyle kayboluyor. Akıllı pompa teknolojileri ile şebekelerde, binalarda, işletmelerde ve tarımda yaşanan enerji ve su israfının önüne geçmek mümkün” dedi.

Hızla artan dünya nüfusu, tarımsal sulama, küresel ısınmanın olumsuz etkileri ve sanayileşme, küresel çapta su krizine yol açıyor. Dünya çapında 1,1 milyar insan temiz suya erişimden yoksun bulunuyor. Türkiye’de de durum pek iç açıcı değil. Son 20 yıllık süreçte, Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı yılda yüzde 18 azalarak 1700 m³’lerden 1.400 m³’lere düştü. Türkiye su sıkıntısı çeken ülke konumunda yer alıyor.

“Türkiye’de toplam su tüketimi yılda 54 milyar m³’e ulaştı”

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, su kriziyle mücadelede alınabilecek önlemler hakkında bilgiler paylaştı: “Dünya nüfusunun yüzde 30’u yetersiz su kaynağı problemi ile mücadele ediyor. Toplam su tüketiminin yılda 54 milyar m³’e ulaştığı Türkiye’de ‘su fakiri’ olma yolunda ilerliyor. Bu reel sonuçları göz önünde bulundurarak, sınırsız bir kaynağa sahip olmadığımız bilinciyle suyu daha verimli kullanan teknolojilere geçiş yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki yalnızca şebekelerden kaynaklı kayıp / kaçak su miktarı %50 seviyelerinde. Yani su kaynaklarını doğru yönetemiyoruz ve su, kullanıcıya ulaşmadan kayboluyor. Sürdürülebilir bir yaşam için akıllı pompa teknolojilerini tercih ederek; şebekelerde, binalarda, işletmelerde ve tarımda yaşanan enerji ve su israfının önüne geçebiliriz.

Masdaf olarak suyu yöneten akıllı pompa teknolojilerimiz ile hayatımızı tehdit eden su krizi ile mücadelede etkin rol oynuyoruz. Özellikle, konutlara, endüstrilere, hastanelere, okullara ve tarımsal sulamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz “su şartlandırma sistemleri” ile küresel anlamda yaşanmakta olan su krizini önlemeye yönelik adımlar atıyoruz. Su kayıp ve kaçaklarını önlemenin yanı sıra enerji kaynaklarımızı da koruyoruz. Çünkü dünyadaki elektrikli motorların sarf ettiği enerjinin yüzde 22’si pompalar tarafından tüketiliyor. Bu nedenle binalarda ve endüstriyel tesislerde tüketilen enerjiden tasarruf edebilmek için doğru pompa seçimi yapılması gerekiyor” dedi.

Su kaynaklarını yüzde 50 daha verimli yönetmek mümkün

Dünyadaki tatlı suyun yüzde 73’ünün tarımsal sulamada kullanıldığını belirten Vahdettin YIRTMAÇ, akıllı su yönetim sistemleri ile su kaynaklarının yüzde 50 daha verimli yönetebileceğini açıkladı: “Su kaynaklarının verimli yönetilmesi için öncelikle doğru pompa seçimi yapılması gerekiyor. Sistem seçimi yaparken; pompalanacak suyun sıcaklığını, özgül ağırlığını, temizliğini, pompaj debisini, sistemin geometrisini, su kaynağına erişilebilirlik durumunu, emme koşullarını ve tesisin kurulacağı yeri doğru bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Tüm bu kriterler dikkate alınarak yapılan sistem seçimi; enerji ve su tasarrufunu da beraberinde getiriyor.

Gri su kullanımı ile atık suları verimli kullanmak mümkün

Pompa teknolojileri ile gerçekleştirilen ham su transferi ve dağıtımı, kullanım sonrasında oluşan atık suların etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi, ekosistem ve dolayısıyla geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Ülkemizde suyun yüzde 16’sının tüketildiği hanelerde ve yüzde 11’inin tüketildiği sanayide suyu daha verimli kullanmak için atık sularımızı dahi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle “gri su” olarak adlandırdığımız, siyah su (tuvalet suyu) haricinde yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen, kimyasal ve dışkı içermeyen atık suların verimli kullanılması amacıyla geliştirilen arıtma sistemleri ile hanelerde ve sanayide tüketilen sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabilir. Masdaf olarak suyun etkili ve verimli kullanımına yönelik olarak geliştirdiğimiz, çevreci ve akıllı HEXA serisi pompalarımız ile gri su geri kazanım sistemleri için ideal çözümler sunuyoruz. Hexa serisi dik milli komple paslanmaz çelik pompalarımız, konusunda uzman arıtma firmaları tarafından tercih ediliyor” açıklamalarında bulundu.