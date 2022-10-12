Schengen vizesinde sistem değişiyor!

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda (AKPM) görüşüldü. Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı. Vize alımlarında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" dedi.

Raporda Türk tarafının çözüm önerilerinin de yer aldığını belirten Altunyaldız, "Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Türk Grubunun beklentisi Meclis'ten tavsiye kararı çıkması yönündeydi.