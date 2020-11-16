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Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Haftalardır büyük ikramiyesi devredilen Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 46. çekiliş gerçekleştirildi. Büyük ikramiyesi 80 milyon lirayı aşan ve noter huzurunda canlı yayında çekilen Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 29-33-39-49-56-89 Joker:19

Güncel 16.11.2020, 22:04
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere hafta üç kez gerçekleştiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 90 rakam arasından çekilen şanslı 6 numarayı bilmek gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım tarihli 46. çekiliş sonuçları şu şekilde: 29-33-39-49-56-89 Joker:19

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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