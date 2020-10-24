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Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, bugüne kadar devlet eliyle yürütülen elektrik, su ve doğal gaz başta olmak üzere tüm sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devredilecek. Uygulama sonrası faturaların kabaracağı tahmin ediliyor.

Güncel 24.10.2020, 10:54
2004
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karara göre, halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan tüm ölçü aletlerinin belirli sürelerle yapılması zorunlu olan muayeneleri, özelleştirme ihalesini kazanan şirkete verilecek.

Özelleştirme sonrası tıpkı araç muayene istasyonlarında olduğu gibi muayene ücretleri alınacak.

Ücretler elektrik, su ve doğal gaz faturalarına kaçak bedelinde olduğu gibi yansıtılacak.

2025'e kadar tamamlanacak

Konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu maddeler yer aldı;

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir  ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından birlikte belirlenecek.
Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

KAPSAMI GENİŞLETİLEBİLİR

Kararda şimdilik sadece periyodik muayene işlemlerinin şirketlere verileceği belirtiliyor. Ancak ileride ilk muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesinin de özelleştirilebileceği ifade ediliyor.

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