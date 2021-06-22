Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA başvuruları başladı 

27 Eylül’de kapılarını açacak Türkiye’nin en prestijli, sektör odaklı Executive MBA Programı’nda bu yıl 40 eğitim başlığı altında 252 saatlik seçkin bir programla eğitim verilerek geleceğin savunma sanayi yöneticileri yetiştirilecek. Mentörlükten vaka çalışmalarına ve inovasyon kültürüne kadar yöneticilerin ihtiyacı olan tüm eğitimlerin yer alacağı programın kontenjanı 150 kişi ile sınırlı olacak.

SAHA İstanbul’un, savunma sanayisinde yer alan firma yöneticilerinin ve sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek amacıyla kurduğu SAHA Akademi 2021-2022 eğitim dönemini Eylül ayında yeni yetkinlikleriyle açıyor. Dünyanın en popüler MBA programlarının müfredatı örnek alarak hazırlanan üçüncü programın eğitmen kadrosunda; sektörün önemli firmalarının yöneticileri, yerli ve yabancı bilim insanları, üst düzey bürokratlar ve TÜBİTAK TÜSSİDE uzmanları yer alacak. İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki merkezlerde gerçekleştirilecek, toplamda 150 kişilik sınırlı kontenjanın bulunduğu 3. SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı’na katılacak. Adayların özgeçmişleri puanlanarak en yüksek puanı alan katılımcılar kontenjan dahilinde kabul edilecek. Savunma sanayisinin lider firmalarının yöneticilerinin, üst düzey bürokratların, yerli ve yabancı bilim insanlarının da eğitimci olarak katıldığı SAHA MBA programı 27 Eylül’de yeni eğitim yılına başlayacak.

2021-2022 eğitim dönemi dört tema altında tasarlandı

Dünya standartları ve sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan 2021-2022 eğitim programında ders içeriği; “Kurumu Yönet, İşi Geliştir, Yönetici Yönünü Güçlendir, İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş” olmak üzere dört tema altında tasarlandı. Kurumu Yönet teması altında; strateji oluşturma ve kurumsal işletme yönetimi konuları üzerinde durularak, uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde tüm yönleriyle değinilecek ve köprü eğitimler yoluyla katılımcı profillerine göre aile işletmeleri ve kurumsal işletmelere özgü konular ele alınacak. Savunma sanayi ekosisteminde iş modeli geliştirme, pazar dinamiklerini sürece entegre etme, markalaşma ve rekabet avantajı sağlayacak strateji ve uygulamalarını hayata geçirmeye katkı sunacak İşi Geliştir temasıyla iş geliştirmeye yönelik faktörler kapsayıcı bir şekilde eğitimler verilecek. Yönetici Yönünü Güçlendir temasında yöneticilerin kendilerine has liderlik yaklaşımlarını geliştirebilmelerine zemin hazırlanırken, İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş temasında da inovasyon iklimi ve Ar-Ge ve inovasyon yönetimi konuları tüm yönleriyle irdelenecek.

Programa yeni yetkinlikler eklendi

40 eğitim başlığı altında 252 saatlik seçkin bir programla hazırlanan SAHA MBA programına bu yıl ayrıca; 30 saatlik İşletme Yönetimi Simülasyonu, 12 saat Mentörlük Programı ve 24 saat Vaka Çalışması yetkinlikleri de eklendi. İşletme Yönetimi Simülasyonu ile katılımcılar; deneyimleyerek öğrenme ve edindikleri bilgileri gerçek hayata uyarlama şansı yakalayacak. Mentörlük programı ile tecrübeli iş ve seçkin bilim insanlarının deneyim ve yönetim tecrübelerinden yararlanacak. Vaka çalışmalarıyla karar verme yeteneklerini geliştirerek iş hayatındaki problemlere yenilikçi çözümler sunma yeteneği kazandırılacak.

“150 yöneticiyi daha geleceğin savunma sanayisine hazırlayacağız”

SAHA MBA’nın yeni dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “SAHA MBA programımızla değerlerimizden ilham alarak, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu, çalışanlarını zirveye taşıyacak yöneticileri yetiştirme ve geliştirmek istiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkılarımızın bizden sonraki nesillerde de devam etmesi adına hayata geçirdiğimiz programımızın üçüncü döneminde de yeni yetkinliklerimizle geleceğin savunma sanayisine yön vereceğiz. SAHA MBA’da hedefimiz çok fazla katılımcıya eğitim vermek değil, eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükselterek, dünya çapında ilk 10 MBA programı arasında yer almak. Bunu başarmak için de sektör lideri firma yöneticileri, üst düzey bürokratlar, yerli ve yabancı bilim insanlarının eğitim vereceği programımızla Ar-Ge’den inovasyon kültürünün geliştirilmesine kadar farklı konularda eğitimleri müfredatımıza kazandırdık” diye konuştu.

“Gelecekteki ihtiyaçlara odaklanıyoruz”

MBA programı ile sektörün bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarına da odaklandıklarını belirten Keleş, “Programımıza yeni temalar ve yetkinlikler ekleyerek sektörün ve yöneticilerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Her dönem yenilerini eklediğimiz tema ve yetkinliklerimizle yöneticilerin, kurumlarının potansiyelini artırmak için yol gösterici olmalarına, ekiplerini ortak amaçlar etrafında bir arada tutabilmelerine ve işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerine bugün olduğu gibi gelecekte de destek olacağız. Yeni eğitim döneminde de sektörün içinde yer alan hocalarımız, sektörün tüm dinamiklerini karşılayan müfredatımızla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden, hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgileri en ince detaylarıyla aktaracağız” dedi.