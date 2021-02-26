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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: SUNGUR kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Yerli hava savunma sistemi Sungur'la ilgili paylaşım yaptı.
Güncel 26.02.2021, 12:19
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sungur, başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek."