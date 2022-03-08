Savaş enerjideki dengeleri yeniden belirleyecek!

GELECEĞİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ STRATEJİSİ ICCI’DA DEĞERLENDİRİLECEK

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra Avrupa Komisyonu tarafından 2020’de son halini alan mutabakat, 2050’ye kadar AB’yi karbon nötr yapmayı hedefliyor. Türkiye’nin AB ile olan ticaret hacmi düşünüldüğünde büyük önem taşıyan süreç aynı zamanda son yıllarda gerileyen AB-Türkiye ilişkilerini yeni bir boyuta taşımak için önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu kapsamda, oturumlarda AB’nin Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Vergisi tartışılacak.

TÜRKİYE’NİN YEŞİL HİDROJEN ÜRETİM POTANSİYELİ 3.4 MİLYON TON

Birçok ülkenin belirlediği karbonsuzlaşma hedefleri göz önünde alındığında önemli bir enerji üretim kaynağı olarak öne çıkan hidrojen, Türkiye’de hatırı sayılır bir potansiyele sahip. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin 2050’de yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Bu kapsamda, fuarda gerçekleştirilecek oturumlarda Türkiye’de “Yeşil Hidrojen” oturumu ile Türkiye’nin yeşil hidrojen potansiyeli gibi önemli konu başlıkları değerlendirilecek. Sera gazları üretimini azaltmaya yönelik Dekarbonizasyon süreci gözden geçirilecek, karbon ayak izimizi azaltmak için Yenilenebilir Enerjide Türkiye’nin Yol Haritası çizilecek ve Biyo Kaynaklardan Enerji Üretimi’nin detayları incelenecek. Katılımcılar aynı zamanda Hidrojen Üretim Teknolojileri; Enerjisini Üreten Kentler, Bölgesel Enerji, Seralar hakkında farklı uzmanları dinleme fırsatı bulacaklar.

Geçen yıl gerçekleşen COP26 zirvesiyle birlikte dünya gündeminde önemli bir yer sahibi olan İklim Değişikliği konusu da konuşulacak önemli konular arasında. Ayrıca, Nükleer Enerji, Kömürden Çıkış Stratejileri, Yatırımcılar Oturumu, Varlık Yönetimi ve Optimizasyon, YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon, MÜSİAD “Enerjide Akıllı Üretim ve Tüketim”, DEİK “Küresel Pazarlarda Enerji Alanında Oyuncu Olmak: Yurtdışında Enerji İş Birlikleri” oturumları gerçekleşecek.

40’A YAKIN OTURUM

Siber Güvenlik, Uzaktan İzleme Sistemleri ve Hidrojen Ekonomisi’nin yanı sıra ayrıca hidrojenin sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak potansiyeli Hidrojen Ekonomisi panelinde keşfedilmeye devam edilecek. Israil’de ulusal bir enerji platformu sağlayan Smart Energy Association’ın ve ulusal ve uluslararası paydaşlarla çalışan ve Alman hükümetine enerji alanında destek veren Alman Enerji Ajansı- DENA’nın oturumları da yer alacak.

Ana teması İklim Değişikliğine Duyarlı, Sürdürülebilir, Verimli Enerji Dönüşümü olarak belirlenen ICCI 2022 Konferansları’nda 3 gün boyunca 40’a yakın oturum gerçekleştirilecek. ICCI 2022’ye İtalya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Azerbaycan, İran, Fas ve Angola’nın çeşitli bakanlıkları, dernekleri ve organizasyonlarından 20’ye yakın üst düzey konuk katılacak.