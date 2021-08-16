SATIN ALMAK MI, KİRALAMAK MI: TÜKETİCİNİN KARAVAN SEYAHATİ TERCİHİ

Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com’un karavan seyahati ile ilgili gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının detayları şöyle:

İnsanlar Karavan Tatilini İlk Kez Deneyeceğinden Dolayı Kiralamayı Tercih Ediyor

“Karavanla seyahat edecek olsanız, hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %40,2’si “satın alırım” yanıtını verirken, katılımcıların %59,8’i “kiralarım” yanıtını verdi. Araştırmaya katılan ve karavan kiralamayı tercih edeceğini söyleyen katılımcılara sebebi sorulduğunda, katılımcıların %39,8’i karavan tatilini ilk kez deneyeceği için kiralamayı tercih ettiğini söyledi. Katılımcıların %26,8’i satın almaya bütçesi olmadığı için, %25,1’i sadece yazları karavan seyahati yapmayı düşündüğü için, %8,3’ü ise karavanı kullanmadığı zamanlarda bulunduracak alanı olmadığı için karavan kiralayacağını belirtti.

Hafta Sonu da Karavan Seyahati Düşünülüyor

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre katılımcılara “neden karavan satın alırsınız?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %61,2’si hafta sonlarını da karavan seyahati ile değerlendirmek istediği için satın alacağını söyledi. Tüketicilerin %28,9’u karavanı sürekli yaşam alanı olarak tercih ettiği için, %9,9’u yatırım aracı olarak gördüğü için karavan satın alacağını söyledi.

Tüketicilere “hangi karavan türünü tercih edersiniz?” diye sorulduğunda tüketicilerin %37,6’sı bir fikri olmadığını belirtti. Cevaplayıcıların %23,8’i motor karavan, 14,6’sı dönüştürülmüş karavan, %14,5’i çekme karavan, %4,7’si pikap karavan tercih ediyor. Araştırma sonuçlarına göre tercih edilen karavan çeşitleri aşağıdaki grafikteki gibi.

Motor Karavanlar Kolay Kullanımı ile Dikkat Çekiyor

Tüketicilere “motor karavan tercih etme sebebiniz nedir?” diye sorulduğunda tüketicileirn %43,9’u kullanımı kolay olduğu için motor karavan tercih edeceği yanıtını veriyor. Tüketicilerin %29,9’u karavan içerisinde tuvalet ve banyo olduğu için, %0,8’i yakıt tasarrufu sağladığı için motor karavan tercih ediyor. %3,8’lik kesimin ise neden motor karavan tercih ettiğiyle ilgili bir fikri yok.

Çekme Karavanların Tercih Sebepleri

Katılımcılara neden çekme karavanı tercih ettikleri sorulduğunda katılımcıların %40,6’sı içerisinde tüm yaşam alanı ihtiyaçları bulunduğu için çekme karavan tercih edeceğini söylüyor. %28,7’si aracına bağlayıp istediği yere götürebildiği için, %18,3’ü 750 kg. altındaki çekme karavanların vergi ödemesi olmadığı için, %4’ü daha ekonomik olduğu için tercih ediyor. Cevaplayıcıların %7,6’sının ise neden çekme karavan tercih edeceğiyle ilgili bir fikri yok.