Satın alma kararında video belirleyici oluyor

Dünyanın en önemli markalarına dünyanın en gelişmiş pazarlama teknolojilerini sunan RTB House, satış aşamalarının üstünde yer alan kullanıcıları hedeflediği yeni çözümü Streaming Video Ads ile derin öğrenme ve ilk parti veriyi bir araya getiriyor. Bu yeni marka odaklı, dinamik ve etkili video reklam yapısı, kişiselleştirilmiş ve kendine özgü hikayeler sunulmasına olanak tanıyan veriyi kullanarak benzersiz bir izleme deneyimi sunuyor.

Sürdürülebilir ve ilgi çekici marka algısını desteklemek, tüketici etkileşimini geliştirecek, ana mesajlara odaklanılmasını sağlayacak marka bileşenlerinin başında video geliyor. 2020 yılında yapılan araştırmaya* göre, bir ürün ya da hizmet ile ilgili bilgi almak isteyen her 3 kişiden 2’si (%66) kısa videolar izlemeyi tercih ediyor. Buna ek olarak katılımcıların yüzde 84’ü, markanın videosunu izlemenin bir ürün ya da hizmeti satın almaya ikna ettiğini belirtiyor.

RTB House Streaming Video Ads, etkiyi artırabilmek için reklamverenlere sürdürülebilir, eşsiz ve harika marka stratejileri oluşturmalarına olanak tanıyor. Derin öğrenme ile son teknoloji ürünler sunan RTB House’un marka videolarını baz alan Streaming Video Ads önerileri, kullanıcıların tercihlerine göre düzenlenerek etkileşimli ve çekici hale geliyor.

Markayı hiç tanımayan kullanıcıları çekmek için video

RTB House markalarına göre, özellikle satış aşamalarıın en tepesindeki kullanıcıları hedeflemek için video çok etkili bir çözüm. Binlerce veri noktasını analiz eden RTB House’un derin öğrenme teknolojileri kullanıcıların hangi aşamada olduğunu tespit ediyor. Bu gelişmiş hesaplamalar sonunda Streaming Video Ads, marka ile daha önce hiç etkileşime geçmemiş kullanıcıların ilgisini çekebiliyor.

RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, ”Tüketicilerle uzun süreli iletişim kurmanın yolu kullanıcı davranışlarını derinlemesine anlamaktan geçiyor. Her yolculuk farklılık gösteriyor çünkü her bir kullanıcının kendine özgü kişisel sebepleri, ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları var. Bu sebeple tamamen kişiselleştirilmiş Streaming Video Ads çözümümüz, dijital pazarlama stratejilerinin kullanıcı odaklı yapısına tam anlamıyla uyuyor” dedi.

Birçok iş ortağı sayesinde RTB House’un Straming Video Ads çözümü birçok cihaz ve tüm popüler video formatlarını destekliyor. Reklamların istenen ve marka için güvenli bağlamda görülmesi için her bir gösterim sırasında Marka Güvenliği mekanizmaları ve bağlam bazlı analizler yapılıyor. Sürekli iletişim için Sreaming Video Ads, RTB House tarafından sunulan Social Banners, Dynamic Display Banners, Snippet Ads, in-app ve diğer kampanyalarla birlikte çalışabiliyor. Tüm Streaming Video Ads formatları videonun marka etkisini ölçmek üzere KPI’lar sunuyor. RTB House’un gelişmiş analitik takibi sayesinde ortaya çıkan kullanıcıların marka ile etkileşimi ve değer katan içgörüleri, pazarlama uzmanlarının stratejilerini özelleştirmelerine ve optimum kullanıcı yol haritasını çıkarmalarına olanak tanıyor.