Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102708
ALTIN
382.271
DOLAR
6.7894
STERLİN
8.3356
EURO
7.4347

Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadetlere kapatılan camiler 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazıyla yeniden açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde alınacak tedbirlerin İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yarın yapılacak toplantının ardından netlik kazanacağını ifade etti. Resmi bir açıklama yapılmasa da camiye geleceklerin abdestlerini evde alıp kendi seccadelerini getirmeleri ve namaz için cami içleri yerine avluların tercih edilmesinin alınacak tedbirler arasında yer alması öngörülüyor.

Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadetlere kapatılan camiler 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazıyla yeniden açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde alınacak tedbirlerin İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yarın yapılacak toplantının ardından netlik kazanacağını ifade etti. Resmi bir açıklama yapılmasa da camiye geleceklerin abdestlerini evde alıp kendi seccadelerini getirmeleri ve namaz için cami içleri yerine avluların tercih edilmesinin alınacak tedbirler arasında yer alması öngörülüyor.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:20
2006 Okunma
Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana virüsün kontrol altına alınması için birçok kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Bunlardan biri de camilerin toplu ibadete kapatılmasıydı. 16 Mart’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan karar, normalleşme süreciyle 29 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen pazartesi günü açıkladığı normalleşme takvimi ile duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

* 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

* Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

“BİRAZ DAHA SABIRLI OLUN”

Müftülükler tarafından belirlenen camilerde kademeli olarak başlatılacak ibadetler sırasında alınacak tedbirler ise henüz netlik kazanmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkileri ile bir toplantı yapıldığını ve perşembe (yarın) günü yapılacak ikinci toplantı ile camilerde alınacak tedbirlerin netlik kazanacağını duyurdu.

Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ”İftarı Beklerken” programına konuk olan Erbaş, şunları söyledi:

* 29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldı.

* Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz.

* Cami, cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor.

ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Henüz resmi bir açıklama yapılamasa da camilerde alınması beklenen tedbirler arasında, cemaatin belirli aralıklarla saf tutması, seccadelerin evden getirilmesi ve abdestlerin evde alınması bulunuyor. Ayrıca camiye gelenlerin maske kullanması da zorunlu olacak.

Bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verilen camilerde namaz için cami içleri yerine avlular tercih edilecek.

Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilmesi ve namazlardan sonra camilerin dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi de alınacak tedbirler arasında.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!
Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim