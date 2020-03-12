Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95342
ALTIN
324.015
DOLAR
6.2611
STERLİN
7.9255
EURO
7.0293

SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yer alan bilim adamı, virüsün etkisini ne zaman kaybedeceğine ilişkin konuştu.

SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yer alan bilim adamı, virüsün etkisini ne zaman kaybedeceğine ilişkin konuştu.

12 Mart 2020 Perşembe 16:24
12 Okunma
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Koronavirüse karşı çareler arayan Çin'den, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başındaki isim Zhong Nanshan, tüm dünyaya yayılan koronavirüs için tarih verdi.

Zhong, binlerce ölüme yol açan salgının haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

Solunum yolları konusunda uzman olan Zhong Nanshan, 17 yıl önce yine Çin’den 30 ülkeye yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü konusunda dikkatleri üzerine çeken ilk doktor olarak biliniyor.

"Hiçbir şey kontrol altında değil." diyen Çinli doktor, o dönemde SARS’ın kaynağının ve nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini söylemişti ve önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulamıştı.

Zhong, bu söyleşiden sonra Çin’in virüsle mücadelesinde kilit bir rol üstlenmişti, Ünlü doktor, bu olaydan sonra “kahraman” olarak anılmaya başladı.

Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Zhong Nanshan

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu
Sağlık Bakanı Koca: İki ay direnelim, hayat normale dönecek
Sağlık Bakanı Koca: İki ay direnelim, hayat normale dönecek

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim