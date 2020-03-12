SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Koronavirüse karşı çareler arayan Çin'den, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başındaki isim Zhong Nanshan, tüm dünyaya yayılan koronavirüs için tarih verdi.

Zhong, binlerce ölüme yol açan salgının haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

Solunum yolları konusunda uzman olan Zhong Nanshan, 17 yıl önce yine Çin’den 30 ülkeye yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü konusunda dikkatleri üzerine çeken ilk doktor olarak biliniyor.

"Hiçbir şey kontrol altında değil." diyen Çinli doktor, o dönemde SARS’ın kaynağının ve nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini söylemişti ve önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulamıştı.

Zhong, bu söyleşiden sonra Çin’in virüsle mücadelesinde kilit bir rol üstlenmişti, Ünlü doktor, bu olaydan sonra “kahraman” olarak anılmaya başladı.

Zhong Nanshan