SARP SINIR KAPISI, 14,5 AY SONRA YENİDEN AÇILDI

KEMALPAŞA-Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, geçişler 1 Haziran bugün itibariyle yeniden başladı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’ Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Akyürek, Covid-19 testi negatif çıkan ve istenilen diğer şartları yerine getirenler, saat 09.00`dan itibaren Türkiye ve Gürcistan tarafından yaya olarak geçebilecekler. Sarp Sınır Kapısı`nın yolcu geçişlerine açılması bölgede bayram havası yarattığını belirterek, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın canlanacağını ifade etti.